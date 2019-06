Cittadella, è il grande giorno. C'è solo il Verona tra i granata e la A, ma non chiamatela favola

Al Bentegodi è tutto pronto, mancano poche ore alla sfida di ritorno della finale play off tra Verona e Cittadella. Mai come in questa occasione la promozione in serie A è a portata di mano. Non ci saranno Branca e Panico, fermati dal Giudice sportivo dopo il giallo di Benevento, rientra Proia.

La squadra col più basso monte ingaggi dell'intera serie B sfida al Bentegodi una delle favorite, la corazzata Hellas che avrebbe con il penalizzato Palermo dovuto cannibalizzare il campionato. Invece si trova a dover ribaltare il risultato contro una squadra, una società, che ha saputo saper costruire, con pazienzza e professionalità, una squadra straordinaria. Vada come vada, tutto si può dire ma il Cittadella è una solida realtà, non una favola o un miracolo.

La giornata di domenica, a Verona, sarà caratterizzata sia dalla Finale dei ritorno dei Playoff di Serie BKT che dalla tappa finale del Giro d'Italia 2019. Pertanto l'Hellas Verona FC consiglia vivamente ai propri sostenitori di recarsi allo stadio, ove possibile, a piedi, in bici o utilizzando i mezzi pubblici, evitando così la congestione prevista delle principali arterie cittadine e le numerose chiusure al traffico previste. Queste le indicazioni per il pubblico di casa.

A dirigere HELLAS VERONA – CITTADELLA di domenica 2 giugno (ore 21.15) allo Stadio ‘BENTEGODI’ di Verona, è stato chiamato il Signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, 1°assistente Sig. Imperiale di Genova, 2° assistente Sig. Bresmes di Bergamo, IV uomo Sig. Marinelli di Tivoli, VAR Sig. Nasca di Bari, Avar Sig. Ghersini di Genova.

La partita sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn e in chiaro su Rai 3 dalle 21 e 15.

