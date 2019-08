Il Citta passa il turno e si regala la Fiorentina

A dicembre al Franchi contro la Fiorentina ci sarà il Cittadella. Una bella sfida per i granata e il giusto premio dopo una partita emozionante e avvincente, che li ha visti confrontarsi con il Carpi nel terzo turno di Coppa Italia. Una partita che si è conclusa solo dopo i calci di rigore, ma che non ha lesinato colpi di scena fino all’ultimo. Passati in vantaggio con Diaw i granata vengono prima raggiunti dal bomber del Carpi, Vano. Li firmerà tutti lui i gol degli emiliani, anche quello nel finale di gara che rimette tutto in parità. Nei supplementari il Citta si trova addirittura sotto ma alla fine con Proia trova il 3 a 3. Si va ai rigori e l’errore di Arrighini regala al Cittadella il passaggio del turno.