Calcio: Cittadella mezzo sorriso nella sfida playoff, il Padova perde contro il Lecce

Se il Cittadella accenna ad un sorriso, il Padova non riesce a uscire da una crisi nera che lo relega all'ultimo posto.

Cittadella

Al Tombolato sfida play-off contro il Perugia. Verre porta avanti gli ospiti, Schenetti pareggia il risultato nel primo tempo. Nella ripresa deviazione sfortunata di Cancellotti che beffa Paleari ma ci pensa Branca a rimettere in parità di nuovo. Forcing granata che vuole vincere ma è ancora un pareggio.

Padova Calcio

Il Padova perde 3-2 contro il Lecce e scivola all'ultimo posto. In vantaggio ci vanno proprio i giallorossi con Schiavone al 10'. Nel giro di altri 20 minuti Armellino sigla con un sinistro a fil di palo il raddoppio. Bonazzoli impensierisce gli avversari ma si va sul time out con le due reti di vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa i biancoscudati accorciano le distanze grazie al calcio di rigore di Capello che in pochi secondi prova a trovare il pareggio, non riuscendoci. Un giro di orologio e il Lecce "rimette tutto in ordine" con la terza rete siglata da Lucioni. Nel finale il Padova ci prova ancora in contropiede e trova un altro penalty. C'è appena il tempo per Bonazzoli di fare gol che l'arbitro fischia la fine del match decrteando l'ultimo posto per i biancoscudati.

