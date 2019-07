Cittadella, presentazione in piazza Pierobon

Dopo la splendida stagione appena conclusa, dove il Cittadella ha sfiorato la Serie A, in Piazza Pierobon. Tutta la rosa e le nuove maglie presentate di fronte a tanti tifosi prima di partire per il ritiro di inizio stagione, a Lavarone, in provincia di Trento. Per quanto riguarda invece la stagione ufficiale, si parte con l'open day del 23 agosto, chiusura della regular season il 14 maggio. Confermato il calendario durante le festività natalizie: si va in campo a Santo Stefano.

