Serie B, Cittadella-Pro Vercelli: il risultato della partita 4 febbraio 2017

Pareggio a reti bianche tra Cittadella e Pro Vercelli: uno 0-0 che scontenta i granata, che pur avendo tenuto il pallino del gioco non sono riusciti a concretizzare. Pericoloso il Citta soprattutto con Iori ma gli uomini di mister Venturato non riescono a trovare i tre punti.



CITTADELLA – PRO VERCELLI 0 – 0

CITTADELLA: Alfonso, Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Valzania (36′ st Pasa), Iori (C), Bartolomei, Schenetti (29′ Chiaretti); Arrighini, Iunco (18′ st Vido).

A disposizione: Paleari, Pelagatti, Martin, Paolucci, Maniero, Pascali.

Allenatore: Roberto Venturato.

PRO VERCELLI: Provedel, Berra, Bani, Palazzi, Morra, Vives, Legati, Emmanuello (28′ st Germano), Luperto, Comi (37′ st Starita), Mammarella (C).

A disposizione: Zaccagno, Eguelfi, Vajushi, Konate, Castiglia, Baldini, Osei.

Allenatore: Moreno Longhi.

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).

Assistenti: Calieri (Legnago), Galetto (Rovigo).

IV Uomo: Prontera (Bologna).

NOTE:

Ammoniti: Palazzi, Luperto, Bani, Salvi, Starita

Espulsi: nessuno.

Angoli: 5 – 4

Recupero: 3′ – 4′