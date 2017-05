Il derby si colora di granata: Vicenza in Lega Pro, playoff a portata di Citta

Il Citta conquista il derby contro il Vicenza al Tombolato e resta in scia playoff.



LA PARTITA. La gara viene decisa dall'ottimo Vido che trova la rete sia al 13' del primo tempo chiudendo un'ottima incursione di Valzania e poi nella ripresa, al 7', quando lanciato da Paolucci trova la rete con un destro a incrociare. Il Vicenza non c'è, il Citta potrebbe anche segnare un'altra rete ma la gara termina sul 2-0. Il Vicenza, che dovrebbe sperare in due miracoli nell'ultima gara di campionato, è praticamente con un piede in Lega Pro. Il Cittadella, invece, resta in scia playoff.



CITTADELLA-VICENZA 2 – 0

MARCATORI Vido (C) al 13′ p.t.; Vido (C) al 7′ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2) Alfonso; Salvi, Pelagatti, Scaglia (dal 30′ p.t. Varnier), Pedrelli; Paolucci, Iori, Valzania (dal 1′ s.t. Pasa); Chiaretti; Vido, Arrighini. PANCHINA Paleari, Schenetti, Strizzolo, Bartolomei, Maniero, Iunco, Volpato. ALLENATORE Venturato.

VICENZA (4-3-3) Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito, D’Elia; Signori, Bellomo (dal 28′ s.t. Cernigoi), Gucher (dal 9′ s.t. Ebagua); Orlando, De Luca, Vita (dal 13′ s.t. Siega). PANCHINA Costa, Zaccardo, Giacomelli, Rizzo, Urso, Bianchi.

ALLENATORE Torrente.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

GUARDALINEE Bindoni-Villa.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Gucher (V), De Luca (V), Orlando (V), Chiaretti (C), Adejo (V) per gioco scorretto.

NOTE Spettatori 5.200, Recuperi: pt 2′, st 6′.