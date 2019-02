Club 91 apre il 2019 su triplice fronte: «Un fine settimana denso di emozioni»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anno nuovo, testa bassa e lavorare sodo, questo sembra essere il mantra del Club 91 Squadra Corse per l'imminente fine settimana.

I prossimi eventi

La scuderia di Rubano, in provincia di Padova, sarà impegnata su tre fronti, nell'intento di far partire nel migliore dei modi una stagione che si preannuncia ricca di sfide alquanto emozionanti. Puntatina oltre confine, precisamente in Croazia, quella che vedrà protagonisti tre equipaggi, a difesa dei colori del sodalizio rubanese, nella seconda edizione del Rally Day Two Castles, in programma per i prossimi 16 e 17 febbraio. L'evento con base a Limski Kanal, articolato su poco più di cinquantacinque chilometri su fondo sterrato, accoglierà il tridente composto da Fabrizio Rossetti, "Kikko" e Mattia Ferraretto.

Le auto

Il pilota di Mestre sarà affiancato dal figlio Tommaso su una Fiat 124 special T, il patavino con "Lazza" su una BMW 320I ed il rampollo di casa Ferraretto, con al proprio fianco la mamma Monica, sulla Opel Ascona 400 di papà Mariano.

Antonio Regazzo in coppia con Mauro Rizzo

Se molto ci si aspetta dalle tre punte schierate oltre confine non da meno sono le ambizioni che il Club 91 Squadra Corse nutre per la prima edizione del Lessinia Historic Rally. Dopo otto anni nella veste di regolarità sport il vulcanico Valpantena Rally Club ha deciso quindi di alzare l'asticella, mettendo sul piatto un appuntamento destinato a diventare un classico nel mondo dei rally storici. Ad un'occasione così importante non si poteva mancare ed a timbrare il cartellino di presenza, per i colori grigio fucsia, scenderà dalla pedana di partenza Antonio Regazzo, in coppia con Mauro Rizzo, su una Alfa Romeo Alfetta GTV6 2.5.

Le gare del weekend

Oltre sessanta i chilometri di prove speciali in programma, suddivisi in nove tratti cronometrati, vedranno impegnati il pilota di Rubano nel 3° raggruppamento, nella giornata di sabato 16 febbraio. Non c'è due senza tre ed ecco che il Club 91 Squadra Corse sarà al via anche della Coppa Attilio Bettega, evento di regolarità classica per auto storiche, che si terrà a Bassano del Grappa tra Sabato 16 e domenica 17 febbraio. Con il numero nove sulle fiancate della Opel Kadett GTE aprirà il proprio 2019 il rubanese Alberto Ferrara, affiancato da Maurizio Farsura sul sedile di destra, in quello che viene considerato da molti come il "Montecarlo italiano".

«Come si dice di solito? Chi ben comincia...».

«Un inizio di anno particolarmente caldo, nonostante siamo solo a metà febbraio - racconta Martinello (presidente Club 91 Squadra Corse) - e ci apprestiamo a vivere un fine settimana denso di emozioni. Saremo impegnati su tre campi contemporaneamente, partendo dai rally, uno dei quali fuori dai confini italiani. Avremo tre equipaggi al Rally Day Two Castles ed uno al neonato Lessinia Historic Rally. Il primo su terra ed il secondo su asfalto. Non ci facciamo mancare nulla per iniziare con un importante banco di prova. Saremo al via anche della Coppa Attilio Bettega con un nostro portacolori. Come si dice di solito? Chi ben comincia...».