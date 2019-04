La carica dei mille: torna il concorso "Artisti a Cavallo"

È giunta alla quarta edizione il concorso "Artisti a Cavallo", promosso dall’Asd “Il cavallo è vita” di Vigonza e patrocinato dal Comitato Regionale Veneto FISE.

Il concorso

Il concorso è dedicato alla memoria di Armando Rossi, cofondatore dell’associazione, che oltre ad essere un uomo di cavalli era anche un artista. Ed è per coniugare queste sue grandi passioni attraverso l’espressione artistica in tutte le sue forme (racconti, poesie, sculture, dipinti) che sono stati invitati oltre mille tra bambini e ragazzi della scuola primaria del territorio vigontino, accolti ogni anno dall’associazione "Il cavallo è vita” per raccontare l’esperienza che hanno vissuto con i cavalli durante il progetto "Sport e territorio", che propone attività motorie di approccio anche agli sport equestri. Fin dalle prime edizioni gli elaborati sono stati sempre numerosi - oltre un centinaio le opere in concorso - e di ottimo livello, tanto da mettere in difficoltà la commissione giudicante cui è affidato il compito di assegnare le settimane di centro estivo a cavallo, le lezioni nelle discipline del pony games e del volteggio a cavallo messe in paio per sostenere e promuovere le discipline di base della federazione che tutela gli sport equestri. Domenica 14 aprile, in occasione dell’Open Day, verranno premiate le opere e gli artisti vincitori di questa edizione 2019, ma in contemporanea i partecipanti con amici e simpatizzanti potranno continuare la loro esperienza a cavallo nei diversi laboratori proposti per la giornata.