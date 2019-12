30.000 euro di contributi a quattordici società sportive di Montegrotto Terme

Il Comune di Montegrotto Terme “European town of sport 2020” ha stanziato contributi per un totale di 30mila euro per le 14 società sportive che operano del territorio che avevano presentato richiesta.

I contibuti

Spiega Pier Luigi Sponton, assessore allo sport: «Si tratta di una promessa mantenuta, perché la nostra intenzione è, da sempre, quella di stimolare ogni forma di iniziativa atta a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali inclusive, oltre a riconoscerne la funzione ai fini dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale. Questo intervento si associa a quanto già concretizzatosi con l’abbassamento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi messo in atto, consecutivamente, per due anni. Tutto ciò vuole essere anche un aiuto alle famiglie che, lo sappiamo bene, spesso fanno molti sacrifici pur di far fare sport ai loro figli». I criteri di assegnazione comprendono le fasce d’età, il numero di atleti residenti, il numero dei corsi, degli anni di attività, la presenza di atleti disabili, la partecipazioni a manifestazioni o a iniziative comunali o la collaborazione con queste.