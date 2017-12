Coppa della Divisione: Italian Coffee Petrarca - Luparense finisce 2-7 alla Gozzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una vittoria netta, che mette in risalto il valore di entrambe le avversarie e permetta all'Italian Coffee Petrarca di uscire a testa alta dalla competizione, eliminato dai Campioni d'Italia in Coppa della Divisione, la nuova competizione che vede opposte formazioni di serie A, A2 e B. I bianconeri sono stati superati in casa per 2-7 dalla Luparense. Per il Petrarca uno dei due marcatori è stato Adriano Foglia, ex Pallone d'Oro transitato nel corso della scorsa estate dal club di San Martino di Lupari a Padova.