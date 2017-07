Kioene Padova, Coppa Italia con Castellana Grotte e prima di campionato a Perugia

La Kioene Padova esordirà ufficialmente con la sfida valida per i sedicesimi della Del Monte Coppa Italia Superlega con la BCC Castellana Grotte il 4 ottobre 2017. Nuova formula quest’anno, che prevede il coinvolgimento di tutte le squadre iscritte alla Superlega a seconda della classifica dell’ultima regular season. La Final Four si giocherà fra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018.

IL CAMPIONATO. L’esordio in campionato avverrà invece 11 giorni dopo, il 15 ottobre 2017, nella sfida esterna contro la Sir Safety Conad Perugia. La prima sfida di campionato alla Kioene Arena sarà invece il 22 ottobre 2017 contro la Diatec Trentino. Per il derby veneto contro la Calzedonia Verona bisognerà attendere invece il 29 ottobre 2017 con i bianconeri ad ospitare gli scaligeri.

LE GARE. «Il calendario riserva un inizio molto tosto – dice il coach Valerio Baldovin – sia in termini di avversari che di frequenza delle gare. A maggior ragione sarà fondamentale programmare una buona preparazione in modo da evitare intoppi e trovare quanto prima continuità di gioco. Dovremo essere pronti già per la sfida con Castellana Grotte di inizio ottobre, dato che la nuova formula della Coppa Italia ci poterà a giocare da subito. La squadra ha avuto un radicale cambiamento rispetto alla stagione precedente, anche se continua a rimanere una squadra giovane con giocatori dalle ottime prospettive. Diversi di loro avranno l’opportunità di giocare con più continuità rispetto al passato e quindi lavoreremo affinché tutta la squadra possa esprimere la sua migliore pallavolo».