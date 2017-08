Tim Cup: Padova eliminato dal Brescia al secondo turno, Cittadella ok con l'Albinoleffe

Il Padova cade a Brescia e dice addio alla Tim Cup, il Cittadelle supera al Tombolato l’AlbinoLeffe e passa il turno. Primi verdetti per la Coppa Italia domenica quando sono scese in campo le due padovane.

PADOVA. I biancoscudati con 150 tifosi al seguito, sono stati sconfitti per 1-0 al Rigamonti. Fatale alla squadra di Bisoli il gol di Torregrossa al 15esimo del primo tempo che ha di fatto condannato il Padova all’eliminazione. La squadra ha comunque disputato una buona partita contro una formazione di serie B. Adesso qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti in vista dell’esordio in campionato fissato per l’ultimo fine settimana di agosto e ancora qualche movimento di mercato in vista.

CITTADELLA. Il Cittadella debuttava ieri sera in una partita ufficiale. I granata sono stati bravi a superare l’AlbinoLeffe 2-1. Partita non facile per la squadra di Venturato che dopo aver trovato il vantaggio con Schenetti alla mezzora, al 20esimo del secondo tempo sono stati raggiunti da Ravasio. A siglare la rete della qualificazione è stato Arrighini al 32esimo. Per il Cittadella avversario di lusso nel prossimo turno che si giocherà sabato 12 agosto. I granata saranno di scena al Dall’Ara contro il Bologna.