Torna il derby d’Italia: Rovigo in sfida contro il Petrarca rugby per la Coppa Italia

Una sfida per nulla scontata tra due squadre fortissime, in palio la Coppa Italia. Se la classifica parla chiaro con il FEMI-CZ Rugby Rovigo al primo posto con 36 punti e l’Argos Petrarca Rugby “solo” al quinto con 28, quella di sabato 18 gennaio sarà comunque una partita che tornerà ad emozionare i tifosi della palla ovale e dove, per circa 80 minuti, tutto può succedere.

Appuntamento allo stadio Mario Battaglini di Rovigo alle ore 15.

Biglietti

I biglietti della partita di finale di Coppa Italia che si giocherà a Rovigo sabato 18 gennaio ore 15.00 allo stadio Battaglini, possono essere acquistati in prevendita presso la segreteria di Petrarca Rugby nei seguenti giorni e orari: lunedì 13, martedì 14 e giovedì 16 dalle ore 16 alle 19.30.

Il costo del biglietto per qualsiasi ordine di posti, con esclusione della Tribuna Autorità, è di euro 10 (pagamento in contanti).

È prevista l’entrata gratuita per i minori di 16 anni.

Entrata gratuita anche per i disabili e gli accompagnatori che dovranno inviare una mail di prenotazione a info@rugbyrovigodelta.it.

