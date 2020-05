Accordo raggiunto: i giocatori del Calcio Padova si riducono gli stipendi

Un gesto da non sottovalutare: il Calcio Padova ha raggiunto un accordo con i calciatori della prima squadra per la riduzione degli stipendi - quale conseguenza alla sospensione dell’attività agonistica dovuta all’emergenza Coronavirus - in misura pari a 1,5 mensilità.

Accordo

La notizia è stata data dalla stessa società biancoscudata, che ha specificato: «I giocatori hanno accettato di rivedere al ribasso i loro contratti venendo così incontro alla proposta avanzata, consapevoli della situazione che a livello nazionale sta costringendo tanti lavoratori e tante aziende a riconsiderare i propri orizzonti economici. Tale decisione è stata presa dalla squadra senza conoscere le decisioni degli organi federali circa la ripresa dell’attività agonistica e il completamento della stagione 2019/20. Un’ulteriore manifestazione di correttezza e della consistenza dei rapporti umani e professionali instaurati tra la dirigenza e i calciatori dall’inizio della stagione. Le parti esprimono perciò reciproca soddisfazione, nella speranza di potere rivedere la squadra in campo al più presto».