Coronavirus, a Padova e provincia si fermano anche le società sportive professionistiche

L'ordinanza parla chiaro. E sono infatti arrivate le prime ufficialità: anche le società sportive professionistiche di Padova e provincia si attengono a quanto deciso a livello regionale e si fermano.

Calcio Padova

Il Calcio Padova è stata la prima società ad annunciare il rinvio. O meglio, i rinvii, perché dopo aver già saltato Arzignano-Padova domenica 23 febbraio si è vista rinviare anche Ravenna-Padova - in programma mercoledì 26 febbraio - e Padova-Triestina, in calendario per domenica primo marzo. Arzignano-Padova verrà recuperata mercoledì 11 marzo. Ravenna-Padova mercoledì 18 marzo e Padova-Triestina martedì 14 aprile.

Cittadella Calcio

Una "sorte" che toccherà con ogni probabilità anche al Cittadella, che sabato 29 febbraio avrebbe dovuto ospitare la Cremonese: in questo caso si aspetta ancora l'ufficialità.

Kioene Padova

Ferma anche la pallavolo: la sfida di Superlega Kioene Padova-Gas Sales Piacenza, prevista inizialmente per le ore 18 di domenica primo marzo alla Kioene Arena, sarà rinviata a data da definirsi. Tutti coloro che avessero già acquistato il biglietto in prevendita saranno rimborsati dal circuito VivaTicket nei modi e nei tempi che verranno resi noti dal gestore di prevendita dei biglietti della Kioene Padova.