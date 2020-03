Pallavolo, stop a campionati e tornei fino al 15 marzo: l'annuncio di Fipav Padova

Riceviamo da Fipav Padova e pubblichiamo:

"La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell'infezione da Coronavirus, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo 2020 che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo, ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali. Ciò significa che fino al 15 marzo è sospesa l'attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo. La Fipav rende noto che tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l'unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati. Preso atto di quanto comunicato dalla Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Regionale Veneto, di comune accordo con i Comitati Territoriali, rende note alcune decisioni:

Coppa Veneto: momentaneo rinvio delle gare di ritorno delle semifinali, nonché delle finali, a date da destinarsi.

Coppa Triveneto: EDIZIONE 2020 ANNULLATA.

Coppa delle Province: EDIZIONE 2020 ANNULLATA.

Campionato Serie C e D: verranno comunicate nei prossimi giorni le modalità di recupero delle gare non disputate nelle giornate 22-23/02, 29/02-01/03, 07-08/03 e 14-15/03.

Campionati giovanili maschili: verranno comunicate nei prossimi giorni le modalità di recupero delle gare non disputate nelle giornate 22-23/02, 29/02-01/03, 07-08/03 e 14-15/03.

Campionati giovanili femminili: verranno riviste le formule di svolgimento delle fasi regionali, in base allo svolgimento delle fasi territoriali.

Trofeo dei Territori U14 maschile: momentaneo rinvio a data da destinarsi.

Allenamenti. Si precisa che, è consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento a porte chiuse all'interno degli impianti sportivi utilizzati, purché nel rispetto degli standard previsti Decreto del 4 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, art. 1 lettera C. Il Consiglio Regionale e la Consulta dei Presidenti Territoriali sono in contatto quotidianamente per l'organizzazione dell'attività, vista la situazione di emergenza; qualsiasi decisione verrà comunicata tramite i canali ufficiali".