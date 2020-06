Tutti in fila: calciatori del Padova in ospedale per tamponi e test sierologici

Come protocollo sanitario comanda: i calciatori del Padova si sono recati nella mattinata di mercoledì 3 giugno all'Ospedale Giustinianeo per sottoporsi alle indagini sierologiche e al primo giro di tamponi.

Tamponi

Sotto la supervisione della dottoressa Annamaria Cattelan, primario del reparto di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera, le analisi su tutti i componenti della rosa saranno concluse il 4 giugno e, come previsto dal protocollo, i soli tamponi saranno ripetuti la prossima settimana: questo, infatti, l’iter medico deciso per la ripresa degli allenamenti collettivi, prima dei quali i biancoscudati svolgeranno la visita per l’idoneità medico sportiva. Per la serie C è prevista la ripartenza nel weekend del 27 e 28 giugno con la disputa diretta dei playoff.