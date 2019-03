Correre per battere lo stress e divertirsi? Per le donne arriva l'allenamento in Prato

Ventotto sedute di allenamento, una a settimana ogni martedì sera a partire dalle 19 e in una delle cornici più belle della città, Prato della Valle. É l'iniziativa lanciata dal magazine e rivolta a tutte le donne per abbandonare lo stress, tenersi in forma, divertirsi in modo sano facendo nuove conoscenze e magari arrivare fino a sfidare i propri limiti con una corsa nel deserto del Marocco.

Come e quando

A partire dal 26 marzo tutti martedì sera in vicolo Cigolo chi si iscrive parteciperà a una seduta di allenamento specifica in base al livello. Quattro i gruppi seguiti da coach qualificati, che daranno alle partecipanti la possibilità di iscriversi a gare nazionali ma anche alla Iriki Adventure. La corsa si svolge dal 19 al 30 ottobre nel deserto marocchino e le partecipanti potranno iscriversi a prezzo agevolato partecipando con il team di “Corri con noi”. I 28 allenamenti si svolgono settimanalmente da marzo a metà luglio e da settembre a novembre. L'iscrizione ha un costo di 35 euro e viene richiesto il certificato medico, mentre tutte le partecipanti riceveranno un kit con maglietta e sacca personalizzate oltre a sconti speciali per iscriversi a cinque gare nazionali: il 28 aprile Padova Half Marathon, l'11 maggio Capo D’Orlando, il 13 luglio Bettelmatt Val Formazza, il 6 settembre Roma by Night e il 22 settembre Hipporun Torino.

Allenamenti social

Oltre a Padova anche Parma,Torino, Milano, Pescara, Palermo e Catania saranno interessate dall'iniziativa, ciascuna con una runner professionista in qualità di ambassador tra Elisa Adorni, Arianna Bianchini, Eleonora Suizzo, Francesca Valassi e Federica Verdoya. Sarà possibile seguire l’iniziativa su tutti i canali social di Donna Moderna con l’hashtag ufficiale #corriconnoi. Inoltre il magazine racconterà gli allenamenti e le gare nazionali. Il sito, con lo speciale Donnamoderna.com/corriconnoi seguirà gli allenamenti sul territorio con tutte le informazioni per iscriversi alle tappe e per partecipare all’esperienza in Marocco, facendo vivere le emozioni delle runner con un live coverage.