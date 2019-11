Dall'atletica al podismo: il secondo appuntamento di “Corri X Padova” parte dallo stadio Colbachini

Non c'è posto più adatto: partirà giovedì 14 novembre dalle ore 20.30 dallo stadio Colbachini (quartiere Arcella, piazzale Azzurri d'Italia) la seconda tappa di “Corri X Padova”.

Il percorso runner

Questo il percorso dei runner (7 chilometri): Stadio Colbachini (partenza), DRITTO piazzale Azzurri d’Italia, DRITTO via Agostini, DRITTO via Pierobon, DRITTO via Pierobon, DX via Saetta, DRITTO via Listz, DX via Durer, DRITTO via Macchiavelli, DRITTO via Gucciardini, DX via Buonarroti, SX via Crivelli, DX via della Quercia, SX via del Giglio, DX su pista ciclabile fronte birreria Spiller, SX via Strazzabosco, DX via Duprè, SX via Schiavone, SX via Bordone, DX via Ansuino da Forlì, SX via Ansuino da Forlì, SX via Induno , DRITTO via Lippi, DX entrata Stadio Colbachini, Stadio Colbachini (arrivo)

Il percorso walker

Questo, invece, il percorso dei walker (3,2 chilometri): Stadio Colbachini (partenza), USCITA pista d’atletica, SX esterno pista d’atletica, USCITA stadio Colbachini, SX piazzale Azzurri d’Italia,SX via Lippi, SX via Ansuino da Forlì, DX via Paisiello, SX via Bordone, DX via Lorenzo da Bologna, SX via Lorenzo da Bologna, DX su percorso pedonale, SX via Duprè, SX Parco Morandi, GIRO interno Parco Morandi, DX via Duprè, DRITTO su percorso pedonale, DRITTO via Schiavone, SX via Bordone, DX via Florigerio, SX via Ansuino da Forlì, DX via Luini, SX via Lippi, DX via Lippi, DRITTO Piazzale Azzurri d’Italia, DX entrata cancello Stadio Colbachini, Stadio Colbachini (arrivo)