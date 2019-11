In treno? No, a piedi: il terzo appuntamento di “Corri X Padova” parte dalla stazione ferroviaria

Lasciate perdere i treni. Perché dovrete “sgambettare”: parte giovedì 21 novembre dalle ore 20.30 dalla stazione ferroviaria la terza tappa di “Corri X Padova”.

Il percorso dei runner

Questo il percorso dei runner (6,7 chilometri): Piazzale Stazione/via Bixio (partenza), DIREZIONE viale Codalunga, DX Sottopasso direzione parcheggio stazione, SX prima rotonda, PASSAGGIO sottopasso garage San Marco, SX via Eremitano, DX via Sarpi, SX viale Zancan, DX su pista ciclabile Cavalcavia Dalmazia, SX rotonda Corso delle Tre Venezie, DRITTO Corso delle Tre Venezie, DX via Annibale da Bassano, DX via Vianello, DX via Buonarroti, DX via Toti, SX via Annibale da Bassano, DRITTO via Jacopo Avanzo,​ DRITTO Ponte dell’Unita d’Italia, DRITTO viale della Pace, DRITTO Piazzale Stazione, Piazzale Stazione/via Bixio (arrivo).

Il percorso dei walker

Questo, invece, il percorso dei walker (4 chilometri): Piazzale Stazione/via Bixio (partenza), SX viale Codalunga (su pista ciclabile), SX via Cairoli, SX via Bixio, DX P.le Stazione, DX Corso del Popolo, DRITTO Piazzale Stazione (lato sottoportico ex birreria Pedavena), DX a fine P.le Stazione, DX direzione via Nicolò Tommaseo, DX via Ugo Foscolo, SX Corso del Popolo, DRITTO Corso Garibaldi, SX Piazza Eremitani, DX via Eremitani, DX via Altinate, SX via Cavour, DRITTO via Cavour, DRITTO via VIII Febbraio, DX via del Municipio, DRITTO Piazza delle Erbe, DX volto della corda, SX Piazza dei Frutti, DRITTO via San Clemente, DRITTO Piazza dei Signori, DX via Nazario Sauro, SX via Santa Lucia, SX via Dante, DX Selciato san Nicolò, DX via dei Da Carrara, SX via San Nicolò, DX Piazzetta Lucia Valentini Terrani, SX Corso Milano, SX Corso Milano, DX via San Pietro, SX Ponte San Lorenzo, DX via Tolomei, SX via Ponte Molino, DRITTO via Petrarca, DRITTO via Tasso, DX viale Codalunga, DX Piazzale della Stazione, DX Piazzale stazione FS (arrivo).