Nel cuore della città: il quarto appuntamento di “Corri X Padova” parte da Palazzo Moroni

Per godere della grande bellezza del centro storico: parte giovedì 28 novembre alle ore 20.30 da Palazzo Moroni la quarta tappa di “Corri X Padova”.

Partenza e parcheggi

Il punto di partenza è in Ztl - Zona a traffico limitato e zona pedonale, pertanto per arrivare sul Liston si consiglia di usufruire del tram, che passa lungo la Riviera, o di utilizzare il parcheggio di piazza Rabin. Best in Parking mette a disposizione fino a 200 posti gratuiti nel parcheggio "Park Rabin", si accede da via 58° Fanteria, provenendo da Prato della Valle. Per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con accesso dalle ore 19:15 ed uscita entro le ore 23:00, è necessario esibire la tessera della Corri X Padova ovvero, per queste prime serate, il coupon d'iscrizione per ritirare, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket dal personale incaricato.

Il percorso dei runner

Questo il percorso dei runner (3,1 chilometri da ripetersi tre volte): Fronte Palazzo Moroni (partenza), DRITTO via VIII Febbraio, DRITTO via Roma, DRITTO Corso Umberto I, DRITTO Prato della Valle, ¾ GIRO di Prato della Valle, DX via Belludi DRITTO, P.le St.Antonio, SX via del Santo, SX via San Francesco, DX via Zabarella, SX via Altinate, DRITTO Porta Altinate, DRITTO via Santa Lucia, SX via Marsilio da Padova, DRITTO Piazza dei Frutti, SX via Oberdan, DX via VIII Febbraio, Fronte Palazzo Moroni (arrivo).

Il percorso dei walker

Questo, invece, il percorso dei walker (3,8 chilometri): Fronte Palazzo Moroni (partenza), DRITTO via VIII Febbraio, DRITTO via Roma, DRITTO Corso Umberto I, DRITTO Prato della Valle, 2 GIRI di Prato della Valle, DX via Belludi, ​ DRITTO P.le St.Antonio, SX via del Santo, SX via San Francesco, DX via Zabarella, SX via Altinate, DRITTO Porta Altinate, DRITTO via Santa Lucia, SX via Marsilio da Padova, ​DRITTO Piazza dei Frutti, SX via Oberdan, DX via VIII Febbraio, Fronte Palazzo Moroni (arrivo).