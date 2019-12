“Porta”, attenti, via: il quinto appuntamento di “Corri X Padova” parte dal Portello

A due passi dal centro: partirà giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 da Porta Portello la quinta tappa di “Corri X Padova”.

Come arrivare e parcheggiare

Le principali direttrici per raggiungere la zona Portello sono via Morgagni, via Trieste e via Venezia. Per lasciare in sosta il veicolo la zona interessata è quella della Fiera, ovvero la zona di via Scrovegni e vie limitrofe. Attenzione agli eventuali segnali di divieto.

Il percorso dei runner

Questo il percorso dei runner (8,6 chilometri): Piazza de Portello (partenza), DRITTO Porta Portello, SX Passeggiata Miolati, SX Ponte Milani, DRITTO via Porcilia, DRITTO Piazza Eremitani, SX via Eremitani, SX via Altinate, DRITTO via Belzoni, SX via Portello, DRITTO porta Portello, DX Lungargine del Piovego, DRITTO pista ciclabile via Turazza, DX Ponte dei Graissi, DRITTO via Boccaccio, DX Passeggiata leone Romanin, DRITTO via Gattamelata, DX via Ariosto, SX via Ormaneto, SX Ponte Ariosto (su marciapiede), SX Lungargine del Piovego, SX Porta Portello, Piazza de Portello (arrivo).

Il percorso dei walker

Questo, invece, il percorso dei walker (4,6 chilometri): Piazza de Portello (partenza), DRITTO Porta Portello, SX Passeggiata Miolati, Ponte Milani, SX Ponte Milani, DRITTO via Porciglia, DX via Eremitani, DX via Eremitani, SX via Mantegna, ATTRAVERSAMENTO Riviera dei Ponti Romani, DRITTO via G. Cittadella, SX via San Fermo, DRITTO Piazza Garibaldi, DRITTO via Cavour, DRITTO via VIII Febbraio, DX via del Municipio, DRITTO Piazza delle Erbe, DX Piazza delle Erbe, SX via Fiume, DX Piazza dei Signori, DX via Nazario Sauro, DX via Santa Lucia, SX via Busonera, DRITTO Piazza Insurrezione, DRITTO via Martiri della Libertà, DX via san Fermo, SX Galleria Europa, DX Largo Europa, SX Corso Garibaldi, DX via Trieste, DX via Vecchio Gasometro, DX Ponte Milani, SX via Morgagni, DRITTO via Loredan, DX Piazza Portello, Piazza de Portello (arrivo).