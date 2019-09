Di corsa per portare un sorriso ai bambini di Oncoematologia pediatrica: ecco la Smile Run

I proventi dell’evento, è dieci euro la quota d'iscrizione saranno interamente devoluti a “Team for Children ONLUS” e “L’isola che c’è ONLUS”, per sostenere i loro progetti nel reparto di Oncoematologia Pedriatica e presso l’Hospice Pediatrico di Padova. Già questo un valido motivo per partecipare a questa corsa con partenza e arrivo in Prato della Valle.

Due i percorsi nel cuore della città: uno di cinque e uno di dieci km.«Il palcoscenico perfetto per una iniziativa così, Prato della Valle - ha dichiarato il sindaco Sergio Giordani - sono iniziative che vanno sostenute, è molto importante e sono sicuro che la città saprà come sempre rispondere». La corsa avrà inizio alle ore 18. «Ogni partecipante a Smile Run - ha sottolineato l'assessore allo sport, Diego Bonavina - contribuirà con la sua iscrizione a sostenere i progetti di Team for Children Onlus e L’isola che c’è Onlus. E' questo l'aspetto più importante, al di là della manifestazione sportiva che ancora una volta però ci fa capire quanto può essere, ed è, importante, lo sport e l'importante ruolo sociale che copre».

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione che riempirà Prato della Valle di iniziative a contorno della corsa per tutto il pomeriggio di domenica 8 settembre, a Palazzo Moroni, sono intervenuti il sindaco Sergio Giordani, Diego Bonavina (Assessore allo Sport di Padova), Chiara Girello Azzena (Presidente di Team for Children onlus), Stefania Bettin (Presidente L’isola che c’è onlus) e Luca Migliolaro (Direttore Commerciale Supermercati PAM), Marco Dalla Dea e Giovanni Cecolin (YAK Agency).