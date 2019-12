Us Acli: oltre 600 alunni alla corsa campestre per le scuole al centro sportivo Raciti

Bellissima giornata di sport e di festa quella che si è svolta mercoledì al centro sportivo Raciti di via Pelosa. Alla corsa campestre hanno partecipato oltre 600 alunni dei plessi di scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi statali e degli istituti paritari del territorio cittadino. Alla premiazione era presente anche l’Assessore Diego Bonavina.

La corsa

La manifestazione è valida come fase comunale di corsa campestre per i campionati sportivi studenteschi, ed è stata organizzata dal settore Servizi Sportivi del Comune di Padova e l’US Acli, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.