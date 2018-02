Corsa, inizia la nuova avventura del "Forrest Gump padovano": Andrea Toniolo parte per l'Islanda

Di freddo in freddo. Partirà domani “Iceland Alone”, la seconda avventura sportiva di Andrea “Budu” Toniolo: il “Forrest Gump Veneto” compirà il giro dell’Islanda di corsa in solitaria.

L'impresa

Il 28enne di Galliera Veneta partirà martedì 27 febbraio alle 7.35 dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia per raggiugere Reykjavík. L’atterraggio nella capitale islandese è previsto alle 13.55 (dopo aver fatto scalo a Londra). Qui Andrea rimarrà un paio di giorni, per organizzare la partenza, recuperare le provviste e l’attrezzatura necessaria ed attrezzare il suo carretto chiamato “AnnaJenny2” con tutto l’occorrente per sopravvivere. Giovedì 1 marzo è prevista la partenza di corsa sulla Ring Road, la strada principale dell’Islanda, che fa tutto il giro dell’isola. L’impresa prevede oltre 1.300 km di strada in solitaria e in autosufficienza, trainando un carretto di 30 kg con tutto il necessario per sopravvivere. Il tutto in ambiente artico, con temperature previste comprese tra i -5 e i -35 gradi e venti freddi fino a 120 km orari. L’impresa nelle previsioni durerà tra i 30 e 40 giorni, in base alla condizioni climatiche più o meno avverse.

Come seguirlo in tempo reale

Sarà possibile seguire l’impresa di Budu direttamente sulla sua pagina Facebook Andrea Budu Toniolo e sul sito ufficiale o www.budurunner.com. Il progetto “Iceland Alone” è sostenuto da sponsor privati e promosso dal comitato “Running Alone to Iceland” con sede a Galliera Veneta (PD).