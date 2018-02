Corsa, il "Forrest Gump padovano" ci prova ancora: il giro dell'Islanda per Andrea "Budu" Toniolo

Si intitola “Iceland Alone” la seconda avventura sportiva di Andrea “Budu” Toniolo, 28enne di Galliera Veneta (PD) noto alle cronache come “Forrest Gump Veneto”. Ad un anno di distanza da un brutto incidente stradale per il quale ha rischiato la paralisi e che lo ha costretto a letto per mesi, il giovane atleta ha deciso di rilanciare con una nuova avventura.

LA SFIDA

Partirà tra pochi giorni per compiere il giro dell’Islanda di corsa e in solitaria. Un tragitto complessivo di oltre 1.300 km lungo la “Ring Road”, il tracciato asfaltato che fa il giro dell’isola. 40 giorni di corsa, dormendo in tenda. L’avventura partirà il 25 febbraio e si concluderà a fine marzo. Il senso del percorso sarà antiorario, con un ritmo previsto di 35 km/giorno su di un percorso totalmente asfaltato. “Mi aspettano temperature comprese tra i meno 5 e i meno 35 gradi, costantemente sotto lo zero – spiega Budu - venti freddi fino a 120 km orari. Aree completamente deserte per centinaia di chilometri da affrontare in totale solitudine”. Budu sarà accompagnato in questo viaggio solamente dal suo carretto chiamato “AnnaJenny2” (dai nomi della sua fidanzata e della fidanzata di Forrest Gump, con il numero 2 dato che si tratta della seconda avventura). Un carretto trascinato tramite un’imbragatura attaccata direttamente al suo torace. Dentro il carretto ci sarà tutto il necessario per essere totalmente autosufficiente nel viaggio. Una tenda, un sacco a pelo, un fornello per scaldare il cibo e le relative provviste, abbigliamento sportivo e calzature. “Ho scelto l’Islanda perché voglio reinventarmi come sportivo e come avventuriero in ambiente artico – spiega Budu – la sfida non sarà tanto di resistenza fisica, quanto di resistenza mentale. Dovrò confrontarmi con un ambiente particolarmente ostile dal punto di vista climatico e con la privazione dei bisogni di base…”. In questa seconda avventura Budu ha deciso di avvalersi di un team di professionisti che dall’Italia seguiranno l’avventura, curando l’aspetto della comunicazione attraverso web e social. Tutto il materiale fotografico e video realizzato da Budu durante il percorso, al suo ritorno in Italia, sarà rielaborato e finirà in un documentario, diretto da Alberto Scapin, già coregista del documentario relativo alla prima avventura del 2015 a CapoNord. Andrea “Budu” Toniolo segue una rigorosa dieta vegetale, per scelta etica e per un migliore funzionamento dell’apparato digestivo.

LA PRIMA AVVENTURA

La prima avventura sportiva di Budu risale al 2015 quando completò il tragitto da Galliera Veneta (PD) a Capo Nord di corsa. 4.300 km in 84 giorni, con una media di 50 km al giorno attraverso 6 nazioni, accompagnato anche in quel caso dal suo carretto con l’occorrente per sopravvivere. Il materiale documentario raccolto dallo stesso Budu lungo il percorso, fotografie e video, è finito in un documentario intitolato “The Runner Doc – Dal Veneto a Caponord” diretto da Alberto Scapin. Da quella prima avventura è nato anche un libro scritto dallo stesso Budu ed intitolato “Il limite che non c’è” per la casa editrice “Alpine Studio” di Lecco.

LA BIOGRAFIA

Andrea Toniolo nasce a Castelfranco Veneto (TV) il 15.06.1989, ma risiede a Galliera Veneta (PD). Fin da giovane è persona legata ai valori della campagna e appassionato di sport, amante della natura e dei viaggi. Agrotecnico diplomato, dopo aver giocato a calcio per 13 anni, un grave infortunio blocca la sua attività sportiva. Un incidente motociclistico avvenuto nel 2012 lo costringe a letto per 6 mesi. In questa fase emerge l’idea di correre, concretizzata pochi mesi dopo grazie all’aiuto del suo allenatore Simone Bortolotti. Nel 2015 la prima grande avventura fino a Capo Nord. Il 30 gennaio 2017 un secondo incidente motociclistico mette a repentaglio nuovamente la sua salute. Budu riporta le fratture ad una vertebra, allo sterno e al piede destro. Rischia la paralisi agli arti inferiori, scongiurata solo dopo diversi esami. Seguono mesi in stampelle. Ma è proprio in questi mesi che emerge il desiderio di una seconda grande avventura. E’ presente su Facebook con la pagina “Andrea Budu Toniolo” e su Instagram con il profilo budurunner Per informazioni visitare il sito ufficiale di Andrea: www.budurunner.com Il progetto “Iceland Alone” è sostenuto da sponsor privati e promosso dal comitato “Running Alone” con sede a Galliera Veneta (PD).