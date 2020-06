Covid e calcio Padova: il centrocampista Fazzi fermato per precauzione

Il Calcio Padova informa che, a titolo precauzionale, è stato deciso di non far partecipare alle sedute di allenamento collettive di questa settimana il centrocampista Nicoló Fazzi. Sabato il giocatore si è regolarmente sottoposto a tampone Covid, risultando negativo come tutti gli altri tesserati. Fazzi ha però comunicato di aver incontrato nella serata di sabato alcune persone, compresa una che domenica è risultata positiva ad un tampone effettuato in settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Precauzione

Dopo l’allenamento di sabato mattina Fazzi non ha avuto contatti con i compagni di squadra, ma a titolo precauzionale la Società ha deciso comunque di aspettare l’esito di un doppio tampone prima di integrarlo nuovamente nella rosa. Nel rispetto del protocollo sanitario stabilito dalla Figc, i due tamponi saranno effettuati a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro.