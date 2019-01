Hockey Indoor: per il Cus Antenore Energia una doppia vittoria che vale il terzo posto

Cus Antenore Energia in grande spolvero nel concentramento di Limone del Garda: 6 punti contro Adige e Bonomi e terzo posto in classifica, per molti versi straordinario, dopo l’incerto avvio di stagione.

Le partite

I ragazzi di coach Faggian hanno prima superato per 3-2 i veronesi dell’Adige (segnando tre gol uno in fila all’altro dopo lo 0-1 iniziale e vendicando la sconfitta dell’andata), grazie a una doppietta di Valentino e a una rete di Sacco. Poi si sono ripetuti a spese dei pavesi del Bonomi, superati 4-3 (con gol vittoria a 40” dalla fine), con una doppietta di Sacco e le reti di Singh e Viscolani. Grazie a questi risultati il Cus mette in cassaforte la qualificazione alle semifinali scudetto, indipendentemente dall’esito del concentramento di Cadoneghe di domenica prossima. Il tutto pur dovendo fare i conti con le assenze di Zago, Scaldaferri, Maistrello e Ceolin per impegni con le formazioni giovanili, e di Cappellaro per infortunio. Grande prestazione per Conforto, Sacco e Viscolani e prove in crescita per Melai, Singh e Corrado.

In campo femminile

Ma è andata alla grande anche alla prima squadra femminile di Daniela Possali, che raggiunge Pisa, Lorenzoni e Argentia alla finale scudetto che si svolgerà a Bra il 9 e 10 febbraio. A strappare il pass è il Cus Padova A: battute con un doppio 3-0 le “sorelle” del Cus Padova B e l’HTF Bologna, nel concentramento ospitato nella palestra amica di via Giordano Bruno. En plein per la capolista, che chiude il girone con 12 punti in 4 partite, 17 reti realizzate e nessuna subita.