Cus Antenore Energia: un weekend intenso per i padovani dell'hockey prato e del rugby

Sono due le squadre di Cus Antenore Energia che nel fine settimana sarenno impegnate in campo. Il team di rugby sfida in casa il Verona per il match di Serie B, quello di hockey prato incontra invece il Cus Pisa.

Rugby

Finiscono le vacanze natalizie e riprende il campionato di Serie B di rugby con un match inedito per il Cus Antenore Energia, che domenica 13 gennaio alle 14.30 tra le mura amiche del Piovego incontra in casa un Verona che, a livello societario, è cresciuto moltissimo negli ultimi tre anni in campo nazionale. I ragazzi di Pellielo sfideranno una squadra che ha fatto sudare molte altre compagini in questo inizio di stagione e che ora è immediatamente alle spalle degli amaranto-oro in classifica.

Hockey prato

Seconda uscita nel massimo campionato di hockey indoor per i padovani. A Bra si parte da questa situazione di classifica: Bologna e Adige a 6 punti, Bra 4, Bonomi 1, Cus Pisa e Cus Padova ancora a quota 0. I ragazzi di coach Faggian cercano dunque il riscatto nelle gare in programma domenica. Questi gli orari degli incontri: Bra-Adige (ore 10); Cus Padova-Cus Pisa (11.10); Bologna-Bonomi (12.20); Cus Padova-Adige (14); Bonomi-Cus Pisa (15.10); Bra-Bologna (16.20).

Scudetto al femminile

Il 13 gennaio è anche la data dell’assegnazione del primo scudetto italiano dell’anno 2019 per il titolo indoor della Under 18 femminile. Si gioca a Reggio Emilia e questa Final Six, oltre alla Città del Tricolore, vede la partecipazione di Cus Padova e Potentia (inserite nel girone B con il sodalizio di casa), mentre nel girone A giocano Riva, Lorenzoni e Cus Pisa, squadra campione d’Italia in carica in questa categoria. Si scende in campo sabato 12 gennaio, e domenica mattina, alle 8.30 si parte con le semifinali incrociate (prima dell’uno contro seconda dell’altro girone). La finale scudetto sarà assegnato alle 12.30: nel mezzo le gare per determinare il piazzamento conclusivo.