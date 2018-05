Hockey prato femminile: Cus Antenore Energia è ancora A1, salvezza raggiunta

Sarà ancora Serie A/1, risultato che premia una squadra che ci ha sempre creduto, anche quando la salvezza sembrava lontana. Il Cus Antenore Energia supera in classifica la Capitolina e si salva nel massimo campionato di hockey prato femminile. Nella giornata che ha fatto calare il sipario sulla stagione, le ragazze di coach Ceolin la spuntano per 3-2 in casa della Libertas San Saba grazie alla doppietta di Mezzalira e al gol di Conforto e approfittano così del concomitante pareggio della Capitolina, bloccata sul 3-3 dalle campionesse d’Italia del Lorenzoni Bra. "Questa è stata una vittoria di cuore, frutto di una partita in cui abbiamo dato tutto quello che avevamo", commenta il tecnico padovano, felice.

I maschi

La prima squadra maschile del Cus “macchia” invece il suo cammino, sin qui costellato di sole vittorie, cedendo per 5-4 a Villafranca Veronese, in quella che resta la prima sconfitta del suo campionato di A/2, comunque stradominato. Avanti per 2-1 nella prima frazione, il Cus fallisce almeno 5 nitide occasioni nella ripresa, si vede annullare la rete del 3-1, si innervosisce e alla fine capitola, nonostante la tripletta di Maistrello e il gol del capocannoniere Sacco. Per la formazione amaranto-oro il ruolino di marcia resta eloquente: 12 vittorie, un pareggio e una sola, ininfluente sconfitta.