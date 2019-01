Lotta Grecoramana: il Cus Padova brilla al "Trofeo del Centenario" di Faenza

Cus Padova in grande spolvero al “Trofeo internazionale del Centenario” di lotta grecoromana, organizzato da una società storica e plurimedagliata come la Cisa Faenza, “patria” sportiva dei medagliati olimpionici Ranzi, Maenza e Minguzzi. Erano infatti quattro i portacolori della polisportiva universitaria in gara e tutti e quattro sono saliti sul podio, ben figurando.

I medagliati

Sono Paolo Serci, medaglia d’argento nella categoria 60 chilogrammi, risultato beneaugurante in vista dei prossimi campionati assoluti a Roma; Victor Carabet, terzo classificato nei 72; Victor Chiciuc, che, al debutto in una prova di livello nazionale, conquista il bronzo nei 77; Maxim Nicolaev, pure lui terzo nei 97, in una competizione che lo ha visto pagare il fatto di aver gareggiato in una categoria di peso superiore rispetto al solito.