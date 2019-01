Cus Padova Hockey indoor, primi punti in serie A

La seconda giornata del massimo campionato di hockey indoor - che, nei mesi invernali prende il posto dell’attività su prato – consegna i primi punti al Cus Antenore Energia, dopo i due ko del primo concentramento, a dicembre. Nel doppio impegno in terra piemontese la squadra di Mirko Faggian ha prima travolto 10-2 il Cus Pisa (Conforto 3, Viscolani 3, Valentino 2, Sacco, Singh, prima frazione terminata sul 5-1, col bis nella ripresa) e poi pareggiato per 3-3 con i veronesi dell’Adige (Sacco, Conforto, Maistrello, padovani sotto 1-0 e 2-1 ma avanti 3-2 sino a 1’30” dalla conclusione) salendo a 4 punti in classifica, proprio davanti al Pisa.

Due punti

«Due punti in più ci sarebbero pure stati, abbiamo concesso all’Adige tre gol evitabili, su palla ragalata», commenta coach Faggian. «Il lato positivo è che c’è stato un netto miglioramento rispetto alla prima giornata, e non solo per i punti raccolti. Una nota di merito va a Viscolani, Cappellaro e Maistrello, i migliori a Bra».

Finali

Nello stesso week end, l’hockey indoor ha assegnato il primo scudetto del 2019, con le finali Under 18 femminili, a cui si era qualificata anche la squadra del Cus, che si ferma ai piedi del podio dopo una un torneo giocato col cuore. La Città del Tricolore, padrona di casa a Reggio Emilia, è campione d’Italia Indoor grazie all’affermazione agli shoot out sul Riva. Bronzo per il Cus Pisa: 1-0 sulle “colleghe” universitarie di Padova. In semifinale il Cus aveva ceduto 2-1 con il Riva (gol padovano di Matteraglia).

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!