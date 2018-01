Hockey indoor, medaglia d'argento per le ragazze Under 21 del Cus Padova

Medaglia d’argento tricolore. Le ragazze del Cus Padova Under 21 chiudono al secondo posto le finali nazionali del campionato di hockey indoor di categoria, disputate proprio nella palestra universitaria di via Giordano Bruno.

IL TORNEO

Il cammino delle giocatrici patavine è iniziato con un ko per 2-3 con la Moncalvese nella fase a gironi ed è proseguito col successo per 5-4 sul Valchisone e per 4-1 col Cus Torino. Nella finale per il titolo, le ragazze di coach Ceolin hanno ritrovato la Moncalvese, che ha ripetuto il 3-2 del giorno precedente grazie ai gol di Dalla Vittoria, Raimondo e Spinoglio, mentre Tognetto e Conforto sono andate a segno per le amaranto-oro. Capocannoniere del torneo è stata proprio una portacolori cussina, Rebecca Conforto, ma una nota di merito va anche a Giorgia Laura Parlatore, che si è distinta tra i pali.

"VALE COME UN ORO"

«Sono fiero di questo gruppo», sottolinea il tecnico Alessio Ceolin, «anche se dobbiamo imparare ad adattarci meglio al gioco aggressivo delle avversarie. Salutiamo questo argento come un successo, perché credo che il Cus abbia espresso il miglior gioco fra le 4 finaliste».

LA ROSA

La rosa: Giorgia Laura Parlatore, Rebecca Conforto, Chiara Molfese, Alessia Betti, Anna Matteraglia, Martina Perani, Camilla Beis, Piera De Vivo, Lisa Tognetto, Paola Stella, Angelica Bellan, Chiara Spezzati.