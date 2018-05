Da Santo a Santo: la pedalata benefica parte da Firenze e arriva fino a Padova

La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di circa 1000 chilometri in soli sei giorni, partirà il 4 giugno dal Battistero di San Giovanni a Firenze, per arrivare il 9 giugno alla Basilica di Sant’Antonio a Padova.

Ciclismo che passione

Protagonista di questa impresa ciclistica è Fabio Celeghin, 45 anni, vice presidente della Fondazione Giovanni Celeghin, amministratore delegato del gruppo veneto DMO Spa (titolare dei marchi Cad, Isola dei Tesori e Beauty Star) e grande appassionato di ciclismo, come lo era il padre Giovanni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le scorse edizioni

Nelle scorse edizioni, ha pedalato dal San Giovanni Rotondo a Sant’Antonio a Padova (2013); da San Gennaro a Napoli a Sant’Antonio a Padova (2014); da San Rocco a Montpellier a Sant’Antonio a Padova (2015); da San Pietro a Roma a Sant’Antonio a Padova.

Il ricavato

L’intero ricavato dell’evento verrà destinato al progetto "Besta NeuroSim Center" - Istituto Carlo Besta di Milano, che ha come obiettivo selezionare e formare i migliori giovani neurochirurghi in Italia e in Europa, utilizzando i più realistici simulatori neurochirurgici, il lavoro di un team di esperti in team working e tecniche di management per ottimizzare le prestazioni dentro e fuori dalla sala operatoria.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x1006af1e)

La fondazione

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali. Fino ad ora sono stati finanziati e sono in corso di finanziamenti progetti per circa 850mila euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Patrocinio

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Padova, del Comune di Matera, della Provincia di Padova, della Regione Veneto, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.