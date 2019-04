Una sfida per 500, a colpi di street dance: torna il “Dance 4 Fun Hip Hop Contest”

E con questa sono quattro: dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizioni, torna il “Dance 4 Fun Hip Hop Contest”.

L'evento

Domenica 7 aprile dalle ore 15 alle ore 21 presso il Pala Antenore in Piazzale Azzurri d’Italia, nel cuore del quartiere Arcella a Padova, 500 ballerini si sfideranno a ritmo di Hip Hop e Street Dance. Verranno assegnati ambitissimi premi e prestigiose borse di studio internazionali alle migliori Crew di ogni categoria: Hip Hop Kidz (8/12 anni), Hip Hop Low Teen, Hip Hop Upper Teen, Hip Hop Over (sopra i 18 anni). Istituito il nuovo premio “Città di Padova” consegnato dall’assessore allo sport Diego Bonavina. A stabilire la classifica in base a tecnica, coreografia e presenza scenica, una giuria d’eccezione composta da volti noti e del panorama della danza: Ez Twins, Babì, Kris Buzzi, Rada. L’evento, patrocinato dal Comune di Padova e dalla Regione Veneto, sarà una fantastica occasione per mettere in luce e ammirare i migliori talenti del nostro territorio, ma soprattutto un’opportunità per trasmettere ai più giovani i valori dello sport, dell’aggregazione e della sana competizione, da sempre al centro dell’impegno di ACSI. L’organizzazione nelle sapienti mani di Augusta Basile, presidente dell’associazione Dance 4 Fun ASD di Padova, punto di riferimento per i giovani che si vogliono avvicinare a questa arte, in collaborazione con il Comitato ACSI Padova.

Il programma

Questo il programma della manifestazione

- Ore 14: Registrazione categoria Kids

- Ore 15: Categoria Kids

- Ore 16: Premiazione categoria Kids

- Ore 16.30: Categoria Low Teen

- Ore 17.30: Premiazioni Categoria Low teen

- Ore 18: Categoria Upper Teen

- Ore 19: Categoria Over

- Ore 20/20.30: Premiazioni categorie Teen & Over