Poliziotto di quartiere e ballerino: con la moglie vince i campionati di Danza Standard

Un poliziotto di quartiere della questura di Padova si è aggiudicato il primo posto ai campionati italiani di “Danza Standard” 2017 svoltisi a Rimini lo scorso luglio. Fabrizio Quercioli insieme alla compagna Maria sono saliti sul gradino più alto del podio.

BATTUTE 70 COPPIE.

L’agente in polizia dal 1988 e componente del nucleo dei poliziotti di quartiere dal 2005, in coppia con la moglie Maria, nel luglio scorso a Rimini, si è laureato campione italiano Fids 2017 di Danza Standard. Durante le prove molto impegnative che si sono susseguite i due hanno eliminato, evoluzione dopo evoluzione, le oltre 70 coppie provenienti da tutta Italia arrivando fino al gradino più alto del podio nonostante il poliziotto avesse un doloroso infortunio a un piede.

RIFERIMENTO ALLA GUIZZA.

Fabrizio Quercioli è diventato un punto di riferimento per i residenti della Guizza che hanno trovato in lui un amico e un confidente per fronteggiare i grandi e piccoli problemi quotidiani. Chiunque lo conosca gli attribuisce un’innata umanità che gli ha permesso di inserirsi nel tessuto sociale di una zona che a volte presenta delle delicate situazioni da gestire. Originario di Forlì, e quindi un romagnolo doc, l’attitudine per la danza, insieme alla passione per le moto d’epoca sono nel suo dna.