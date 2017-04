Derby amaro, Padova bello ma incosistente: esulta il Venezia a un passo dalla serie B

Più di un derby, più di un big match: la gara all'Euganeo tra Padova e Venezia doveva servire come trampolino definitivo per i biancoscudati e invece si è trasformato nella festa arancioneroverde. I veneti sono ora ad un solo passo dalla serie B.



LA PARTITA. La gara parte meglio per i ragazzi di casa che impegnano la retroguardia avversaria conquistando anche un paio di corner ravvicinati. Poi il Venezia esce piano piano con Falzerano che si affaccia in avanti in almeno un paio di occasioni ma i lagunari pensano soprattutto a non prenderle, almeno nella prima frazione. Nella ripresa, invece, la musica cambia: è il secondo minuto quando Falzerano, ancora lui, serve Moreo, che con un diagonale in corsa batte Bindi. Cancellati in un colpo solo spettri e calcoli, gli arancioneroverdi riescono a gestire la partita senza subire più di tanto. Il possesso palla è spesso appannaggio degli uomini di mister Brevi, ma l'estremo difensore del Venezia, Facchin, più che altro fa da spettatore non pagante. L'occasione più ghiotta per il Padova accade al 36' minuto del secondo tempo, quando Altinier solo davanti al portiere tenta di controllare il pallone senza trovare i tempi giusti per calciare di prima intenzione. Sono gli ultimi sforzi di un Padova a tratti bello ma inconcludente. Nel finale festa per il Venezia cui manca un solo punto per conquistare la serie B.



PADOVA – VENEZIA 0-1

Reti: 2°st Moreo

PADOVA: 1 Bindi, 3 Favalli, 5 Dettori, 6 Mandorlini (33°st 11 Bobb), 8 De Risio (18°st 18 Mazzocco), 9 Altinier, 16 Madonna, 19 Russo (40°st 26 Cisco), 23 Cappelletti, 25 Emerson, 33 De Cenco.

In Panchina: 22 Favaro, 2 Tentardini, 4 Berardocco, 13 Sbraga, 15 Monteleone, 17 Gaiola, 20 Boniotti. Allenatore: Brevi

VENEZIA: 1 Facchin, 6 Domizzi (23°st 5 Malomo), 7 Bentivoglio, 8 Soligo, 13 Modolo, 17 Marsura (29°st 25 Cernuto), 18 Moreo, 21 Acquadro (43°st 24 Fabris), 23 Falzerano, 26 Garofalo, 27 Zampano.

In Panchina: 3 Galli, 11 Tortori, 12 Sambo, 14 Pellicanò, 15 Stulac, 16 Strechie, 20 Caccavallo, 22 Vicario.

Allenatore: Inzaghi