Diego Sebastian Galetto, dall’Argentina arriva al Petrarca rugby la nuova seconda linea

È arrivato oggi in forza all'Argos Petrarca rugby l'argentino Diego Sebastian Galetto, nato il 28 luglio 1992 a Cordoba, seconda linea di 1 metro e 97 per 117. Il suo club è l’Uri Cure di Rio Quarto, città a sud di Cordoba.

La carriera

A dicembre è stato premiato come miglior sportivo della sua città. Ha giocato anche con l'Argentina XV, una sorta di selezione anticamera della Nazionale maggiore, con cui ha battuto, nell'estate del 2017, i francesi del Tolone in tour in Sudamerica.

Galetto è il giocatore ideale

Nel 2012 ha avuto un'esperienza in Terza divisione in Francia. «Purtroppo per problemi fisici è ritornato a casa Pedro Ortega», spiega il direttore generale del Petrarca, Beppe Artuso. «Ortega è un giocatore che si era integrato perfettamente con la squadra, ma purtroppo la società è ritornata sul mercato per rimpiazzarlo. Galetto è il giocatore ideale per sostituire Pedro. Speriamo che anche lui si inserisca bene e dia un contributo importante al Petrarca».