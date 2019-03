Il direttore generale del Padova: «Ci tireremo fuori da questa situazione, non scappiamo di fronte alle difficoltà»

Giorgio Zamuner, direttore generale del Calcio Padova, commenta l’avvicendamento in panchina tra Pierpaolo Bisoli, esonerato dopo la sconfitta di sabato contro il Perugia, e Matteo Centurioni, promossa dalla Primavera alla prima squadra.

Zamuner

«Quando certe stagioni - spiega il direttore generale - vanno così, la colpa va divisa tra tutti. Detto questo, dopo la sconfitta di sabato serviva una scossa e la soluzione interna era la più logica tra quelle da praticate. Centurioni ha le conoscenze e gli stimoli giusti per tirarci fuori da questa situazione». Poi, conclude: «Tutti abbiamo commesso degli errori, ma il campionato è ancora lungo e ci sono le possibilità per raggiungere quella posizione che ci consente di mantenere la categoria. Noi non ci arrendiamo di fronte alle difficoltà».

