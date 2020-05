Sport, pallavolo: la Fipav dona un umidificatore ventilatore all'Isola che c'è

Nel mese scorso la Festa Dei Limoni Onlus, per il tramite della Fipav Padova e del suo gruppo arbitri, ha donato un umidificatore ventilatore completo di sonda di temperatura all’Isola che c’è. Un’importante strumentazione che supporterà i piccoli pazienti e le loro famiglie nelle loro esigenze.

La donazione

Un dono che rappresenta una speranza per una vita migliore. La speranza, uno dei tanti messaggi, riportati nel volume che da il nome alla medesima Onlus, scritto da Marco Braico arbitro nazionale di volley, che racconta la sua esperienza dell’incontro con una grave malattia, e come le regole dello sport hanno contribuito in modo prepotente nell’affrontare con tenacia e fiducia il lungo percorso di guarigione.

Durante il ritiro precampionato del gruppo arbitri (settembre 2019), dove Marco è intervenuto in qualità di relatore, è nata l’idea di poter destinare, ad uno dei partner di Fipav Padova, una parte dei fondi raccolti con la distribuzione delle copie di questo volume a tutti i direttori di gara intervenuti e a tutte le atlete partecipanti al “Memorial Elvio Camporese” (aprile 2019). Un altro importante obiettivo raggiunto dal movimento della pallavolo padovana, non solo per il sostegno offerto, ma anche per una nuova sinergia instaurata.