Quattro scoppole rimediate dall'Entella: sì ai playoff per il "Citta" ma è suonata la sveglia

Quattro reti dall'Entella e il Citta chiude al sesto posto con il brivido andando ai playoff ma dormendo sonni poco tranquilli.



CITTADELLA. Nell’ultima gara della stagione regolare a Chiavari il Cittadella si fa travolgere nel primo tempo dall’Entella. In rete Tremolada, con una doppietta, Catellani, Diaw e Chiaretti. Spareggi salvi grazie a Perugia e Benevento ma le due formazioni ci scavalcano in classifica, granata che chiudono in 6ª posizione. Lunedì la gara verità contro il Carpi per continuare a sognare la serie A.



VIRTUS ENTELLA – CITTADELLA 4 – 1

Marcatori: 20′ pt Tremolada, 27′ pt Catellani, 33′ pt Diaw, 43′ pt Tremolada; 29′ st Chiaretti.

VIRTUS ENTELLA: Iacobucci, Pecorini, Ceccarelli (C) (31′ st Benedetti), Pellizzer, Baraye, Ardizzone, Di Paola, Palermo (39′ st Cleur), Tremolada, Diaw, Catellani (22′ st Puntoriere).

A disposizione: Ayoub, Ba, Zaniolo, Sini, Castagna, Moscati.

Allenatore: Giampaolo Castorina.

CITTADELLA:

Alfonso; Salvi (1′ st Pedrelli), Pelagatti, Pascali, Martin; Paolucci, Iori (C) (24′ st Schenetti), Pasa; Chiaretti; Iunco (26′ st Fasolo), Arrighini.

A disposizione: Paleari, Valzania, Bartolomei, Strizzolo, Maniero, Kouame.

Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: Sig. Sacchi (Macerata).

Assistenti: Sig. Bresmes (Bergamo), Sig. Rossi (Spezia).

IV Uomo: Sig. Meraviglia (Pistoia).

NOTE:

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Angoli: 4 – 8

Recupero: 1′ – 3′