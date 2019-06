Equitazione: bronzo padovano per Federica Miotto ai campionati regionali salto ostacoli

Bronzo padovano ai Campionati Regionali di salto ostacoli che si sono svolti da venerdì a domenica sera allo Sporting Club Paradiso di Sommacampagna nel veronese.

Terza posizione

In un Campionato da record, che ha sfiorato i 400 partecipanti, il bronzo è andato alla padovana Federica Miotto del “Circolo Ippico Pegaso” in sella a Domingo. Su tutti invece ha trionfato Alberto Boscarato, che gareggiava per la polesana “Corte Moline” in sella al suo Urbino delle Roane; prima fra le donne e seconda assoluta e sua moglie Elena Scarpa su Iza van Seven Oaks, per un podio davvero incredibile che ha visto due donne lasciare giù dal podio tutti i cavalieri.