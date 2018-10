Impresa di Ernesto Busatto: in Asia ha percorso 1100 chilometri in solitaria in bici

Ernesto Busatto, noto imprenditore impegnato nel settore del legno di Cittadella, in provincia di Padova, nei giorni scorsi si è reso protagonista di un impegnativo raid sulle due ruote. E' partito esattamente lo scorso agosto con destinazione Srinagar in India ai confini con il Pakistan e il Tibet nella regione del Kashmir/Ladakh.

L'impresa

Ernesto Busatto, che è un provetto ciclista amatoriale e continua nelle sue imprese sportive legate al ciclismo, una volta atterrato in Asia ha affrontato in sella alla propria bici un lungo tragitto in solitaria della durata di due settimane. Ha percorso oltre 1100 km verso Leh e quindi Manali. Tragitti che comprendevano vari ed impegnativi passi di oltre 4000 e i 5000 metri di altitudine tra i quali quello di Khardung La a quota 5602 metri.