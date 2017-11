Eurobasket, arriva la partita Italia-Croazia: ecco la presentazione in municipio

San Martino di Lupari torna ancora una volta al centro della scena sportiva internazionale. Mercoledì 15 novembre alle 20.30 al Palasport cittadino è in programma, infatti, il match tra Italia-Croazia, sfida di qualificazione a EuroBasket Women 2019.

LA PRESENTAZIONE



Martedì mattina, nella Sala Consiliare del Comune di San Martino di Lupari, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’incontro, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e già numero uno del CONI, Gianni Petrucci. A fare gli onori di casa, il sindaco Gerry Boratto che ha accolto con orgoglio la delegazione azzurra, composta anche dal commissario tecnico Marco Crespi e da due giocatricie azzurre: il capitano Raffaella Masciadri e la playmaker Francesca Dotto. Tra i presenti anche il presidente dell’A.S. San Martino Vittorio Giuriati, responsabile del Comitato Organizzatore Locale.

EVENTO



"Come amministrazione siamo onorati di ospitare questo evento di eurobasket nel nostro comune – ha commentato il sindaco, Gerry Boratto - Ancora una volta, San Martino di Lupari si troverà puntati addosso gli occhi dell’intera Europa e tornerà ad essere al centro dello sport internazionale, come già accaduto di recente, in diverse occasioni". Mercoledì sera il sindaco l’amministrazione saranno ovviamente sugli spalti per tifare Italia in un palazzetto già tutto esaurito «a dimostrazione – conclude Boratto - che quando il grande sport chiama, San Martino di Lupari risponde".