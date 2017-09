Farfalle sul tetto del mondo, l'Italia conquista l'oro ai campionati iridati di ginnastica ritmica

Sventola il tricolore alla 35esima edizione dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica, di scena a Pesaro. Domenica, le Farfalle dei 5 cerchi hanno vinto la finale con un punteggio di 18.900.

MEDAGLIA D'ORO.

Una grande prova di coraggio e determinazione da parte del Capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e della padovana Beatrice Tornatore. Secondo posto per la Russia (p. 18.700), terzo posto per il Giappone (p. 18.600).

BEATRICE TORNATORE.

Beatrice Tornatore è nata a Padova il 21 luglio del 1999 ed è tesserata per la Società Ardor, dove è cresciuta come ginnasta sotto la guida di Sandra Veronese. Si allena con le Farfalle dal 2014 e, in questi anni, ha potuto raggiungere la giusta maturità tecnica che le ha consentito di diventare titolare in entrambi gli esercizi.