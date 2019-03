Calcio Padova: l'attaccante Federico Bonazzoli convocato con la Nazionale Under 21

ll commissario tecnico della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio ha convocato l’attaccante biancoscudato Federico Bonazzoli per le due amichevoli dell’Italia contro Austria (21 marzo) e Croazia (25 marzo) in preparazione agli Europei di quest’estate che si giocheranno proprio in Italia dal 16 al 30 giugno.

Altre convocazioni

La Georgian Football Federation comunica che il centrocampista della Primavera David Lordkipanidze è stato convocato con la Georgia Under 18 in vista delle amichevoli contro l’Austria del 22 Marzo e 25 Marzo. La Romanian Footbal Federation comunica che il difensore della Primavera Andres Mihai Dumitrescu è stato convocato con la Romania Under 18 in vista delle amichevoli contro la Slovacchia del 9 Aprile ed 11 Aprile. La Lithuanian Football Federation comunica che il difensore dell’Under 17 Zygimantas Baltrunas è stato convocato con la Lituania Under 19 in vista delle amichevoli contro la Bielorussia il 25 Marzo e 27 Marzo.