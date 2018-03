"Feeling Beach", tutti i vincitori del torneo di beach tennis in scena alla Real Beach Arena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

É stata un successo per la prima di "Feeling Beach", il torneo di beach tennis che si è svolto nel weekend alla Real Beach Arena di Saonara.

Grande partecipazione

Sin dalla mattina decine di coppie provenienti dal Veneto e da altre regioni sono scese in campo nelle varie categorie dedicate al beach tennis amatoriale, sport in espansione che vedrà Padova come centro di riferimento anche per altre importanti iniziative.

Risultati

Doppio Femmile: 1 cl. Silvia Poggi e Stefani Torracci. Doppio Misto Gold: 1cl. Stefania Torracci e Davide Bassi. Doppio Misto Silver: 1 cl. Sponga Cristian e Ambros Isabel. Shoot Out: 1 cl. Marcello Moretti. Doppio Maschile: 1 cl. Bonarini Luca e Marcello Moretti.

Gallery