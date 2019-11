70 anni di successi: grande festa per il Cus Padova hockey su prato

Settant’anni. Tanto è il tempo passato dal quel 1949 in cui la sezione hockey su prato del Cus Padova nacque ufficialmente, partecipando al primo campionato federale, con la città del Santo capofila del movimento italiano assieme a Cagliari e Genova. Una ricorrenza ricordata in questi giorni con una grande festa in via Corrado, a cui hanno partecipato circa 150 persone.

La festa

L’occasione per riunire assieme le varie generazioni dei giocatori, dai “pionieri” della disciplina a chi l’ha fatta crescere, fino ai ragazzi che scendono in campo ogni week end in questa stagione. Presente alla serata anche l’assessore Diego Bonavina che ha portato i saluti del sindaco Giordani e del Consiglio comunale, il presidente del Cus Francesco Uguagliati e il presidente del comitato veneto della Federazione Paolo Silvestri. «È stato un piacevole momento di Amarcord intorno a tavoli imbanditi in un ambiente che profumava di sport», le parole del responsabile della sezione hockey cussina Gian Matteraglia, soddisfatto per la riuscita dell'evento.