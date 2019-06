Che festa per Pallalpiede al Due Palazzi

Una grande festa, questo è stato. Il primo posto nel campionato di terza categoria della Polisportiva Pallalpiede non si poteva onorare che così, con una bella partita e con due splendide torte, ovviamente prodotte dai pasticceri della casa circondariale. Sul campo infangato una formazione composta da giornalisti, consiglieri comunali e assessori ha affrontato i ragazzi allenati da mister Fernando Badon.

7 a 4

E' l'assessore Diego "Armando" Bonavina a guidare la squadra ospite, che diciamolo, non sfigura affatto, probabilmente anche agevolata da una giornata non troppo calda, tiene il campo più che dignitosamente. Ma i ragazzi di Pallalpiede hanno un altro passo e come sempre giocano per vincere. I più impegnati, manco a dirlo, sono di due portieri che si alternano tra i pali per contenere le conlusioni degli attaccanti della squadra di mister Baldon. Nel primo tempo Alessandro Macciò e nella ripresa Carlo della Mea si sono resi protagonisti di spettacolari interventi che hanno tenuto viva la partita. Grande impegno ma anche grande correttezza in campo, anche se non mancati gli interventi ruvidi, come si confà a una partita vera.

Selezione

Con l'assessore allo sport il collega al commercio, Antonio Bressa e e i consiglieri Luigi Tarzia, Enrico Fiorentin, Carlo Pasqualetto, Roberto Moneta, Giacomo Cusumano in campo e Stefano Ferro in tribuna. Presente anche il presidente del Calcio Padova, Daniele Boscolo Meneguolo che è sembrato davvero entusiasta dell'esperienza.

Dedica

Tutto il team di Pallalpiede ha voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che li sostengono in un percorso che non è affatto semplice ma che sta portando davvero tante soddisfazioni. In modo particolare hanno voluto dedicare all'assessore allo sport, Diego Bonavina, che ha dimostrato di avere davvero a cuore questa esperienza.

Targhe e coppe

Nell’occasione l'assessore allo sport, Diego Bonavina, ha consegnato la coppa su mandato della Figc e una targa a nome dell'amministrazione comunale a Lara Mottarlini, fondatrice e presidente della Polisportiva Pallalpiede, a Fernando Badon il mister che li ha guidati in questa splendida impresa, a Paolo Mario Piva che è presidente onorario, a Sebastian Kohlscheen, il vice presidente e al dirigente Andrea Zangirolami. Per la cronaca la partita è terminata 7 a 4 in favore della Polisportiva Pallalpiede.