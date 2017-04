Calcio a cinque: i risultati delle Final Four giovanili organizzate dal Calcio Padova C5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si sono svolte a Sant'Angelo di Piove di Sacco le finali che hanno assegnato i titoli regionali delle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores di calcio a cinque. L'organizzazione delle Final Four, con le migliori quattro squadre del Veneto delle rispettive annate, è stata coordinata e gestita in collaborazione tra Calcio Padova C5 e Comitato Veneto FIGC.

UN SUCCESSO DI PUBBLICO. Nelle giornate di gara, sabato 8 e domenica 9 aprile, il palasport piovese ha registrato il tutto esaurito, con centinaia di appassionati e tifosi giunti da tutta la regione per godersi lo spettacolo che il meglio del futsal giovanile ha offerto. Due giorni di appassionato gioco in campo, tifo sugli spalti e grande divertimento. Una Final Four che ha sancito la collaborazione stretta e positiva tra il Calcio Padova C5 e gli organi federali. Un successo raggiunto anche grazie agli sponsor e ai partner sociali che sostengono il progetto biancoscudato.

LE RIPRESE TV. Tutte le sette partite disputate, quattro semifinali e tre finali, sono state registrate e verranno messe in onda in un apposito spazio su Televeneto.

I RISULTATI. Doppia affermazione per la Fenice VeneziaMestre, che ha conquistato il titolo regionale Giovanissimi e Juniores, rispettivamente contro Virtus Castelfranco e Vigoreal. Si ferma invece a un passo dal sogno il cammino degli Allievi del Padova che, nelle semifinali, compiono l'impresa di eliminare proprio i veneziani, campioni in carica, grazie alla rete di Scarparo. Nella finalissima Allievi però è il Giorgione a imporsi e a conquistare il titolo di categoria.